Danilo Caymmi e David Valente fazem shows gratuitos em Fortaleza

Artista Danilo Caymmi, filho do mestre Dorival Caymmi, se apresentará no Cineteatro São Luiz, gratuitamente, no Projeto Duetos Crédito: Natasha Durski / Divulgação

Como parte do Projeto Duetos, que está em sua 11ª edição, dois nomes da música brasileira se apresentam no Cineteatro São Luiz, no domingo, 21, às 18 horas. O compositor e arranjador carioca Danilo Caymmi e o compositor e produtor musical cearense David Valente sobem ao palco do Cineteatro para realização de dois shows gratuitos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os ingressos já estão disponíveis e podem ser retirados pela plataforma digital do Sympla.

Saiba mais sobre os artistas que se apresentarão Na ocasião, Danilo Caymmi, filho do mestre compositor Dorival Caymmi, será acompanhado do violonista Flávio Mendes e cantará seus sucessos como “Andança” e “Casaco Marrom”, além de músicas que fizeram parte do repertório e trajetória de seu pai, Dorival. Abrindo a noite de shows, o músico cearense David Valente apresenta um repertório eclético, misturando sucessos da música brasileira e internacional. O músico trará músicas desde Ednardo a Frank Sinatra, trazendo releituras originais. David Valente, artista cearense, se apresentará no Cineteatro São Luiz, gratuitamente, no Projeto Duetos Crédito: Divulgação / Arquivo Pessoal