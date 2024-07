Nelson Gomes Brito, da banda Golpe de Estado, morre aos 64 anos

A nota, divulgada no Instagram da banda , lamenta a partida do amigo e integrante do grupo.

O artista vinha enfrentando um sério tumor no intestino , e estava internado desde o início do mês de junho. Após ser submetido a uma cirurgia, Nelson não resistiu.

Família e amigos prestam homenagem ao músico

A família e os amigos do músico irão prestar uma homenagem, no Cemitério Velório Municipal Vila Euclides, neste sábado, 13, às 8 horas.

Além disso, haverá um cortejo, marcado para as 13 horas no local. A cremação do corpo do artista será na avenida Queirós Filho, 1750, em Santo André.

Conheça a banda Golpe de Estado

Formada em 1985, em São Paulo, a banda Golpe de Estado, formada por João Luiz, Nélson Brito, Roby Pontes e Marcello Schevano possui, ao todo, 5 álbuns de estúdio, além de um disco ao vivo.

O material da banda está disponível nas plataformas de streaming musical como Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music.

