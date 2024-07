'Divertida mente 2' torna-se a maior bilheteria da Pixar

O filme da Pixar “Divertida mente 2” alcançou o marco de maior bilheteria na história da Pixar. Na última semana, o longa-metragem alcançou a marca de US$1,26 bilhão, arrecadado em todo o mundo. O valor supera o US$1,24 bilhão alcançado de faturamento do filme “Os Incríveis 2” (2018).

Ainda em cartaz nos cinemas, a expectativa é que o lucro total da animação americana continue a subir. O filme ainda vai estrear em países como o Japão.

Em uma escala geral, “Divertida mente 2” ocupa o posto de quarto lugar no pódio das animações de maiores bilheterias da história. Em terceiro lugar, está “Frozen - Uma aventura Congelante” (2013), com US$ 1,28 bilhão. Em segundo está “Super Mario Bros - O Filme” (2023), com US$1,36 bilhão. Em primeiro está “Frozen 2” (2019), com US$ 1,45 bilhão.