Zet Zillions: Uma épico espacial estratégico e bem animado

Com gráficos e trilha sonora vibrantes e uma leve curva de aprendizado, jogo estratégico de combate com cartas que oferece uma experiência caótica, autêntica e muito divertida

Zet Zillions, do estúdio brasileiro Ota Imon Studios, é um deckbuilder roguelike que se destaca em meio a um gênero saturado. Com uma estética de rock sci-fi e um toque de humor excêntrico, o jogo oferece uma experiência única e cativante. A premissa coloca os jogadores no comando do Baby Violence, um planeta-nave em busca de um novo lar para a humanidade, enfrentando o desafio de escapar de Thanatos, um planeta vivo devorador de galáxias. A ambientação vibrante, combinada com personagens peculiares como Foam Gun e Ziggy, cria um cenário inesquecível.

Os gráficos de Zet Zillions são um espetáculo à parte. A paleta de cores vivas e o estilo de arte chamativo imediatamente capturam a atenção, remetendo a uma fusão entre anime e punk. Cada personagem e inimigo tem um design distinto e frequentemente humorístico, contribuindo para a atmosfera envolvente do jogo. A qualidade visual mantém os jogadores engajados, embora a clareza dos gráficos às vezes seja comprometida por efeitos visuais exuberantes. Mesmo assim, a performance gráfica é fluida e não apresenta quedas significativas, o que é essencial para a jogabilidade contínua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os sons e a trilha sonora de Zet Zillions acompanham perfeitamente a estética visual do título. A trilha sonora é enérgica e apropriada para a temática espacial do jogo, enquanto os efeitos sonoros são claros e contribuem para a imersão. As vozes dos personagens adicionam uma camada extra de personalidade, tornando as interações mais dinâmicas e divertidas. No entanto, ocasionalmente, alguns efeitos sonoros podem se tornar repetitivos durante sessões prolongadas de jogo.