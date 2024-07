Com ótimos som e imagem, 'Destiny 2' chega ao fim em pleno auge

"Destiny 2: A Forma Final" é mais do que a oitava DLC de sua série. Ele marca o encerramento de uma saga que vem construindo uma narrativa com bem mais acertos do que erros desde 2014. O jogo é um testemunho da jornada da Bungie com a franquia Destiny, oferecendo uma conclusão merecidamente épica para o confronto entre Luz e Escuridão. A expansão não só encerra a história de forma emocionante e dramática, mas também redefine a experiência de jogo em Destiny 2 com mecânicas aprimoradas e mapas com designs inovadores, surpreendendo os fãs do título. "A Forma Final" traz um equilíbrio interessante entre desafio e acessibilidade. A nova subclasse Prismática se traduz como uma mistura de habilidades de Luz e Escuridão, oferecendo uma camada adicional de estratégia e versatilidade ao configurar o estilo de jogo do seu Guardião.

Visualmente, o jogo é um espetáculo. Desde as paisagens fractais dentro da área Coração Pálido até os ambientes externos marcados pela guerra entre as forças da Luz e da Escuridão, a direção de arte está impecável e contribui significativamente para a imersão e para um aproveitamento maior do enredo contado nessa expansão. A qualidade gráfica mantém o jogador engajado, com detalhes ricos e uma paleta de cores que reflete o tom sombrio e épico da narrativa.

Outro ponto igualmente emocionante em "A Forma Final" é, sem dúvida, sua trilha sonora. O som não só complementa a ambiência do capítulo final do jogo como enriquece a atmosfera tensa de Destiny 2 em seus ritos finais. Os efeitos sonoros dos novos tipos de inimigos, os Dread, e as vozes dos personagens principais, agora com Keith David como Zavala, são claros e impactantes, elevando a dramaticidade dos confrontos e das revelações da trama.