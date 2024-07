Estação das Artes recebe feira de vinil e atividades infantis

Para atingir todas as idades: feira de vinil, pintura infantil e muita música para encerrar o primeiro final de semana das férias

O Complexo Cultural Estação das Artes realiza neste domingo, 7, a 21ª edição da Feira Mais Vinil, com início às 10 horas. Na feira, amantes da música podem mergulhar no garimpo de raridades da indústria fonográfica até às 15 horas.



Acontece também na Estação a oficina infantil "Poéticas do Giz de Cera", com mediação dos arte-educadores Iuri Tavares e Fleuri Cardoso. O espaço criativo aborda formas de expressão e criação com giz de cera, incorporando materiais como guache e aquarela.

A programação conta com DJ Selectah Tuti, cujo setlist é um passeio pelos clássicos da música jamaicana e suas vertentes. Com faixas e vocais de diversos artistas nacionais e internacionais, além de improvisos no microfone.