'Paper Mario: The Thousand-Year Door' mantém essência com visual refinado e jogo ágil

Com um enredo cativante e personagens memoráveis, 'Paper Mario: The Thousand-Year Door' traz ajustes na trilha sonora e no combate que enriquecem a experiência, tornando-o uma recomendação fácil para novos e antigos fãs

Quem diria que, duas décadas depois, "Paper Mario: The Thousand-Year Door", um verdadeiro clássico do Gamecube, voltaria a brilhar nas telas do Nintendo Switch? Pois é! O jogo, que já ocupava um lugar especial no coração dos fãs do gênero RPG, retorna com uma roupagem nova, mas sem perder a essência que encantou tantos jogadores no passado.

Em Paper Mario: The Thousand-Year Door, a trama se desenrola quatro anos após Bowser ser derrotado, com Mario voltando para encontrar as sete Crystal Stars e resgatar a Princesa Peach das garras do misterioso clã maligno conhecido como X-Nauts, determinado a dominar o mundo. As localizações das Crystal Stars e a base dos vilões só são reveladas em fases posteriores do jogo. Os personagens, representados em duas dimensões em um ambiente tridimensional com um estilo que lembra papel, possibilitam a Mario explorar essa peculiaridade ao seu favor, como se transformar em um avião de papel para superar obstáculos. A história do jogo combina elementos de humor, surrealismo e humanidade, com figuras como Koops e Vivian trazendo camadas à trama e oferecendo liberdade e escolhas significativas que impactam tanto o desenvolvimento das personagens quanto a evolução da história, apesar de sua linearidade.

Do ponto de vista visual, o jogo é incrivelmente atraente desde o início. A estética de papel, que foi refinada em comparação com o "Origami King" de 2020 para o Switch, atinge um equilíbrio perfeito, dando vida e textura aos personagens de forma quase tangível. E os cenários são simplesmente impressionantes! A iluminação é deslumbrante, criando a sensação de estarmos diante de um jogo que utiliza ray tracing em um console há muito ultrapassado em termos gráficos se comparado à concorrência atual. A transição para 30 quadros por segundo, ao invés dos 60 do jogo original, pode causar uma estranheza inicial, especialmente para quem está acostumado com a fluidez do GameCube, mas as mudanças nos controles de ação foram cuidadosamente pensadas e fazem toda a diferença, mantendo a jogabilidade suave e agradável.