'Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs' revitaliza clássico dos games

A jogabilidade se mantém fiel aos jogos originais da franquia, com toda a sua simplicidade e intuitividade. Ainda sim, introduz mecânicas modernas como invasões de labirintos alheios e uma variedade de power-ups que podem tanto ajudar quanto atrapalhar, como escudos, acelerações e repelentes de fantasmas. Esses elementos adicionam uma camada estratégica ao jogo, já que usar um power-up no momento certo pode ser a chave para sobreviver mais uma rodada em busca da vitória.

O áudio é outro destaque do game. A trilha sonora pulsante e os efeitos sonoros clássicos são remixados de forma que complementam a tensão e a empolgação das partidas. O som dos poderes especiais sendo ativados e dos Pac-Men inimigos sendo devorados adiciona uma camada rica de feedback auditivo que enriquece a experiência.

Assim como nos jogos anteriores de Pac-Man, não há enredo ou qualquer narrativa, uma vez que o foco é a diversão entre múltiplos jogadores de maneira competitiva. Sendo assim, a rejogabilidade de "Chomp Champs" é alta, principalmente devido à natureza imprevisível do multiplayer e aos incentivos para personalizar o avatar com acessórios e temas, que podem ser adquiridos com créditos do jogo. Cada partida é rápida, geralmente durando cerca de 10 minutos, o que é perfeito para sessões de jogo entre outras atividades.

Em um pacote simples e bastante afiado em termos gameplay, a grande omissão é certamente a ausência de um modo multiplayer local, sendo necessária a conexão com a internet para poder jogar com amigos ou desconhecidos. Essa certamente é uma adição que pode ser feita futuramente por meio de updates ou conteúdos baixáveis adicionais, porém, por hora, faz falta na versão de lançamento do título.