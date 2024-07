Olinda recebe em julho maior feira de artesanato da América Latina

Olinda recebe nesta quarta-feira a 24ª edição da Fenearte e tem a companhia aérea Latam participa como apoiadora do festival

Começa nesta quarta-feira, 3, a 24ª edição da Fenearte, a maior Feira de Artesanato da América Latina, que acontece em em Olinda, Pernambuco. Neste ano, o festival conta com mais de 700 espaços de comercialização, 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de Pernambuco e de outras partes do Brasil e do exterior.

O festival acontece no Pernambuco Centro de Convenções e tem como tema deste ano “Sons do Criar — Artesanato que Toca a Gente”, que é uma homenagem aos artesãos de Pernambuco.

Neste ano, a programação inclui as aulas de gastronomia, que terão como tema o queijo de coalho; concurso de moda, promovido pelo Moda Autoral de Pernambuco (Mape); e oficinas de arte, ministradas pelo mestre Nado. Além, claro, das tradicionais vendinhas de artesanato.