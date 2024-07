CCBNB lança mostra de filmes cearenses de terror; entrada gratuita

O filme "Quando Chegar a Noite Pise Devagar", da cineasta Gabriela Alcântara, abre a noite do evento que reúne fãs da cinematografia e do gênero suspense e terror

No primeiro dia os filmes em cartaz são “Quando Chegar a Noite Pise Devagar”, da diretora Gabriela Alcântara; “Sideral”, do cineasta Carlos Segundo; e “Terra Santa, Terra Maldita”, de Beto Nicácio.

“Os filmes são do gênero horror e fantástico. Uma mostra diversificada, incluindo desde narrativas sobrenaturais a temáticas macabras , desde diretores estreantes aos mais experientes”, afirma Sabina Colares, realizadora audiovisual e pesquisadora responsável pela curadoria e pela coordenação da mostra, em conjunto com os realizadores e pesquisadores Wesley Gondim e Ted Rafael, em nota enviada à imprensa. Após as exibições, haverá debates com os realizadores.

Como parte da programação de aniversário do Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB), a Mostra Audiovisual Nordeste Fantástico exibe durante as quartas-feiras de julho, a partir desta quarta-feira, 3, nove curtas e um média-metragem de realizadores nordestinos no projeto Cine CCBNB. A entrada é gratuita.

Na obra “Quando Chegar a Noite Pise Devagar”, a personagem Caia enfrenta uma presença sinistra em sua nova casa, buscando coragem nos espíritos para superar seus medos. Enquanto isso, “Terra Santa, Terra Maldita” é uma animação que apresenta um forasteiro em busca de uma feiticeira para quebrar uma maldição num cenário árido do Nordeste. E por fim, “Sideral” se passa no dia do lançamento do primeiro foguete tripulado brasileiro, quando um evento transformador afeta a vida de Marcel e sua família.

No encerramento, que acontece na quarta-feira, 31, haverá a exibição do média-metragem “A Praga”, do cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Logo após a exibição, o Cine Debate aborda o tema “A produção do cinema de fantasia e horror no Brasil e no Ceará”, com os realizadores e pesquisadores do tema Wesley Gondim, Ted Rafael e Mozart Freire.

O aniversário do Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza, que ocorre no mês de julho, contará ainda com shows de Vanessa Morena, Renato Braz, Edinho Vilas Boas, Edmar Gonçalves e entre outros artistas.