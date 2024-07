Tela Quente hoje: qual filme vai passar segunda (01/07/2024)

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 1º de julho (01/07/2024). A produção começa a partir de 22h40min, na TV Globo, após "Renascer". Com Tikhon Zhiznevsky e Ivan Yankovsky, "Heróis de Fogo" tem direção de Robert Aleksey Nuzhny.

Uma história heroica e emocionante sobre bombeiros e equipes de resgate. O que chamamos de ato de bravura é apenas a rotina comum deles, caso alguém consiga se acostumar com o perigo mortal e o risco extremo. Quando as pessoas estão em perigo e parecem não ter ninguém para ajudá-las, as equipes de resgate vêm para lutar contra as forças impiedosas da natureza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui