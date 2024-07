Davi Duarte junta canções autorais e sucessos da MPB em show nesta terça, 2

O compositor cearense Davi Duarte leva para o bar cultural Esquina Brasil o seu show "Atrás do Tempo". A apresentação contará com banda completa

Nesta terça-feira, 2, o bar Esquina Brasil recebe o show do cantor e compositor cearense Davi Duarte . A apresentação, intitulada “ Atrás do Tempo ”, inicia às 20 horas e conta com banda completa tocando um repertório que mistura clássicos da MPB , samba e bossa nova com canções autorais .

Em material divulgado à imprensa, Davi diz que “vai ser um show com banda, com mais possibilidades sonoras e também com recriações de canções de outros autores, algo que também gosto muito de fazer”.



Sobre seus recentes trabalhos, Davi Duarte participou do espetáculo “Somos Todos Nós Assim”, com Isaac Cândido e Pedro Frota. Além deste, o projeto “Futuro e Memória”, no qual gravou dois discos e realizou um espetáculo audiovisual.



O artista também venceu o 1º Festival do Cais Bar da Redonda, em Icapuí, com sua canção “Atrás do tempo”, em parceria com Dalwton Moura e interpretada pela cantora Cy D’Olimpio.