Domingo Maior hoje 30/06/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 30 de junho de 2024 (30/06/24), na programação da TV Globo, às 02h00min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "Deuses do Egito". Longa-metragem será exibido logo depois de "No Corre".

A sobrevivência da humanidade se vê ameaçada quando Set, o impiedoso deus das trevas, apodera-se do trono do Egito e transforma o próspero Império em um caos. Na esperança de salvar o mundo e resgatar seu verdadeiro amor, um mortal chamado Bek forma uma improvável aliança com o poderoso deus Horus. Sua batalha contra Set e seus escudeiros atravessa o além e os céus para um confronto épico.

Deuses do Egito

