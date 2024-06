Músico Daniel Belleza morre aos 50 anos vítima de um câncer

O músico Daniel Belleza, líder da banda de rock Daniel Belleza e Os Corações em Fúria, morreu, nessa quinta-feira, 27, aos 50 anos, vítima de um câncer. A notícia foi divulgada por Bruna Rodrigues, mulher do cantor, através das redes sociais, nesta sexta-feira, 28.

“Queridos amigos e familiares. É com profunda tristeza que escrevo para comunicá-los que o meu marido, Daniel Belleza, faleceu na noite de ontem. Como era sua vontade, ele se foi em paz, dormindo e com tranquilidade”, escreveu Bruna.

Representante da cena de rock independente dos anos 2000, em São Paulo, a banda de rock Daniel Belleza e os Corações em Fúria tinha influências do punk e do glam rock. Seu primeiro disco, que leva o nome do grupo, foi lançado em 2004, após ganharem destaque ao se apresentar durante desfiles de grifes nacionais.