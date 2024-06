Evento gratuito celebra o Mês da Diversidade com batalha de ballroom

A Batalha da Rede Juv, que está em sua 4ª edição, chega com programação especial gratuita em celebração ao mês da diversidade

Neste sábado, 29, o Farol da Juventude Granja Portugal sediará espaço para a 4ª edição da Batalha da Rede Juv (BDR). O evento, realizado pela Prefeitura de Fortaleza e pela Secretaria da Juventude, traz uma programação especial em celebração ao Mês da Diversidade.



A 4ª edição da Batalha da Rede Juv conta com a realização da “DiversiBall”, uma festa inclusiva que celebra a cultura do “Ballroom”, movimento político e de entretenimento que exalta a diversidade de sexualidade, gênero e raça.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O movimento afro-americano “Ballroom” surgiu em Nova Iorque como uma forma de dar voz aos corpos marginalizados pelo preconceito e racismo. O evento conta com a produção de Sílvia Miranda, professora, produtora e uma das pioneiras do movimento Ballroom no Ceará.