Audiência pública celebra os 200 anos da Confederação do Equador

Em comemoração ao bicentenário de revolta, ocorrida em 1824, no Nordeste, contra a monarquia de dom Pedro I e em defesa da implantação do regime republicano, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realizará uma audiência pública na manhã da sexta-feira, 28, às 9 horas, no Centro Cultural do Crato - Sérvulo Esmeraldo. Entre as autoridades que estarão presentes na cerimônia, a deputada Emília Pessoa (PSDB), presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Alece, os deputados De Assis Diniz (PT), autor do requerimento, e Renato Roseno (Psol). Na ocasião, representando o Senado Federal, Lenira Alves lançará o projeto "Caminhos de Bárbara", uma rota turística no Cariri que envolve quatro municípios de três Estados por onde a heroína nacional viveu e gravou sua história: Crato e Campos Sales (Ceará), Fronteiras (Piauí) e Exu (Pernambuco).