Academia Feminina de Letras do Ceará celebra 22 anos com evento

Casa de Juvenal Galeno sediará espaço para o evento de celebração dos 22 anos da Academia Feminina de Letras do Ceará Crédito: Camila De Almeida / Divulgação

A Academia Feminina de Letras do Ceará (Afelce) celebra no sábado, 6 de julho, seus 22 anos de atuação na produção literária feminina do Estado. A celebração, que se inicia às 16 horas, acontece no centro cultural Casa de Juvenal Galeno, no Centro de Fortaleza.

Entre as atividades realizadas na programação de aniversário da Afelce, está o lançamento do livro “Coletânea Memorial da Palavra Escrita”. O projeto reúne diversos poemas e poesias de mulheres escritoras do Ceará, no intuito de realizar uma catalogação histórica dos nomes femininos que fizeram parte da Academia no decorrer destes anos.

Ângela Escudeiro, membra da Afelce e uma das escritoras que terá seu trabalho publicado na coletânea, em entrevista ao Vida & Arte explica: "o 'Memorial da Palavra Escrita' é a colheita das palavras, fruto dos guardados em nossas gavetas, que está sendo compartilhado com o público amante da literatura".



Ângela Escudeiro entrou para Academia Feminina de Letras do Ceará em 2002, ainda no começo das atividades do projeto.

“O convite me veio por meio da Tânia Maria Gurgel do Amaral, logo após o lançamento do meu primeiro livro. Naquele momento, eu não pude dimensionar exatamente qual seria o meu papel diante de escritoras com muito mais experiência do que eu, inseridas nesse espaço acadêmico. Compreendi, mais à frente, que aquele encontro com elas era também o meu potente lugar de fala feminina”, conclui a escritora.