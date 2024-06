Programação gratuita celebra 146 anos do Cego Aderaldo em Quixadá

Nesta ocasião, o clube contará com a participação de Rosemberg Cariry, Fanka Santos e do cronista do Vida & Arte , Raymundo Netto , com mediação de Maura Isidorio.

O evento conta com diversos encontros formativos, entre eles o "Clube dos Poetas", voltado à valorização e difusão da obra de três artistas cearenses: Cego Aderaldo, Juvenal Galeno e Patativa do Assaré.

Acontece nesta semana na Casa dos Saberes Cego Aderaldo a “Semana Cultural Cego Aderaldo”, em celebração ao aniversário de 146 anos do renomado poeta cearense. O evento acontece até o dia 29 de junho com a temática “A Cantoria Move o Mundo”, que busca honrar o legado do poeta nas artes e saberes tradicionais. Toda a programação é gratuita e contará com interpretação em libras.

O encontro “As experiências dos Museus Orgânicos no Ceará” reunirá Alemberg Quindins, gerente de cultura do Sesc/CE, e Mestre Rabelo, do Museu Orgânico Antônio Rabelo (Sesc, para discutir a importância da preservação das memórias tradicionais e do patrimônio cultural cearense.

“Muitos artistas quando ingressam no meio, acreditam estar apresentando algo ‘novo’, mesmo sem saber nem se interessar em conhecer o trabalho daqueles que os antecederam. Existe nessas origens e no desenvolver histórico dos seus saberes e fazeres um tanto de identidade que ainda vive em tudo que nós fazemos. E é importante que não esqueçamos disso e delas”, declara o gerente de projetos da Fundação Demócrito Rocha.

Para Raymundo, atualmente são diversas e plurais as discussões sobre as culturas cearenses e que não podemos falar sobre a nossa cultura, se não há reconhecemos e identificamos em seus contextos, inclusive, nas suas origens.

O cinema itinerante Cine Beija Flor também estará com exibições de longas inspirado no legado de Cego Aderaldo, que serão realizadas pelos Cineclubistas do Sertão Central. As sessões serão seguidas de um debate que visa valorizar as produções audiovisuais do Ceará, destacando tanto criações históricas quanto contemporâneas.

As apresentações artísticas ficam por conta do Mestre Antônio Rafael, Geraldo Amâncio e Luiz Fidelis. E na noite de encerramento, no sábado, 29, acontece o 33ª Festival Cego Aderaldo de Repentistas e Violeiros do Sertão Central, com intuito de valorizar as expressões culturais tradicionais, por meio da história e memória do poeta.



Programação Semana Cego Aderaldo de Arte-Poesia



Terça-Feira, 25

19 horas - Cine Beija-Flor com cineclubistas do Sertão Central



Local: Auditório da Casa de Saberes Cego Aderaldo

Quarta-Feira, 26

14 horas - Encontro "As experiências dos Museus Orgânicos no Ceará: memória, tradição e turismo cultural" Palestrantes: Alemberg Quindins e Mestre Rabelo



Local: Auditório da Casa de Saberes Cego Aderaldo



Quinta- Feira, 27

19 horas - Solenidade de celebração ao aniversário de 146 anos do poeta Cego Aderaldo



19h30min - Homenagem Cego Aderaldo - Pesquisador João Eudes Costa, Memorialista, Quixadá; Mestra Dona Genezia, tradição Rezadeira, Quixadá, Mestre Antônio Rafael, tradição Poesia Popular, Tarrafas



20h30min - Declamação Arte-Poesia com: Terezinha Feijão (Cordelista), Valdir Viana (Escritor), Natan Feijão (Cordelista), Rosinha Miguel (Cordelista) e Mestre Antônio Rafael (poesia popular)

Apresentação “A Cantoria Move o Mundo” 21 horas - Musicou



21h30min - Show Luiz Fidélis



Local: Em frente a Casa de Saberes Cego Aderaldo



Sexta-Feira, 28