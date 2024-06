Temperatura Máxima hoje, 23/06/24; filme de domingo na TV Globo

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, 23 de junho de 2024 (23/06/24), às 12h30min. O Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o "Esporte Espetacular"

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 23 de junho de 2024 (23/06/24), às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "O Caçador e a Rainha do Gelo".

Freya é a irmã boa da toda poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado – se torna a Rainha do Gelo –, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e que os jovens abdiquem de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik e Sara, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi “traída”, no entanto, separa os dois. Paralelamente, o poderoso espelho mágico é dado como desaparecido. E será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova rainha.

