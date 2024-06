São João de Caruaru 2024: veja programação da festa de 72 dias

De abril a junho, as festividades de Caruaru para o São João incluem atrações musicais para a população; confira os artistas participantes

O São João de Caruaru 2024 adiantou suas festividades e, durante o mês de abril, o público já comemorava as celebrações juninas. O evento gratuito do município pernambucano se estende até o dia 29 de junho - 72 dias no total.

Conhecida como a “capital do forró”, a cidade dividiu suas atrações entre polos. O “polo azulão”, o “pátio de eventos”, o “polo alto do moura” e o “polo casa rosa” são apresentados na matéria e prometem reunir nomes como Manu Batidão, Alok e João Gomes.

Ficou curioso? Confira a programação dos artistas que marcam presença no evento e saiba onde encontrar os outros polos do evento.