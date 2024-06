Domingo Maior hoje 16/06/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior hoje (16/06/24). Longa está previsto para começar às 02h00min, após de "No Corre", na programação da TV Globo

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior no domingo, 16 de junho de 2024 (16/06/24), na programação da TV Globo, às 00h10min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "Busca Implacável 3". Longa-metragem será exibido logo depois de "No Corre".

O ex-agente do governo norte-americano Bryan Mills tenta se tornar um homem de família, mas vê tudo ruir quando Lenore é assassinada. Acusado de ter cometido o crime, ele entra na mira da polícia de Los Angeles. Desolado e caçado, ele tenta encontrar os verdadeiros culpados e proteger a única coisa que lhe resta: a filha Kim.

Filme do Domingo Maior hoje, 16



Busca Implacável 3



Quando: na madrugada desta segunda, 17/06/2024, às 02h00min



na madrugada desta segunda, 17/06/2024, às 02h00min Onde: canal aberto da Globo

