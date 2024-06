Musical em homenagem a Jackson do Pandeiro estreia no Cineteatro

Musical "Jacksons do Pandeiro" Crédito: Renato Mangolim/Divulgação

Conhecido como “Rei do Ritmo”, Jackson do Pandeiro foi um músico paraibano nascido em 1919 e que viveu até 1982. Autor de mais de 400 canções, o artista costumava mesclar diversos gêneros musicais brasileiros como samba, forró, coco, baião e frevo. O legado do nordestino ganha uma homenagem com o musical “Jacksons do Pandeiro”, da Barca dos Corações Partidos. Idealizado e produzido por Andréa Alves, da Sarau Cultura Brasileira, o musical, a peça chega a Fortaleza em 14 de junho e permanece em cartaz até domingo, dia 16. A produtora cultural é a mesma a frente de outros espetáculos que celebram outros nomes importantes para a arte brasileira, como “Elza” e “Suassuna – O Auto do Reino do Sol”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O musical conta a história de Jackson não de forma cronológica, mas por meio de seu legado na música brasileira. “Eu quero falar sobre o que o Jackson toca nestes 10 brincantes que estão em cena, que são atores, cantores, músicos”, salienta Duda Rios, que assina o texto do espetáculo ao lado de texto de Bráulio Tavares.

O grupo costuma mesclar tradição com teatro e música em suas produções. Logo, “Jacksons do Pandeiro” não poderia ser diferente para fazer jus à herança sonora de Jackson. “A ideia de um brincante, onde você não separa o ator do músico do bailarino, todo mundo faz tudo nas brincadeiras de roda”, explica o ator, que já chegou a compor o elenco da obra, mas devido as gravações de “No Rancho fundo” teve de estar de fora das apresentações de Fortaleza. “Nosso objetivo é fazer uma releitura, a nossa maneira, da carreira do Jackson, com a direção de Duda Maia. É um dos espetáculos mais bonitos que nossa trupe já fez, e eu acho que o Jackson, diferente do Gonzagão, ele não ocupa alguns espaços de conhecimento, nem todos ouviram falar dele”, destaca Duda.

abrir (Foto: Renato Mangolim/Divulgação)Musical "Jacksons do Pandeiro" (Foto: Renato Mangolim/Divulgação)Musical "Jacksons do Pandeiro" (Foto: Fotos: Renato Mangolim/Divulgação)Musical "Jacksons do Pandeiro" Para traçar as notas que comporam a vida do paraibano, o grupo propôs uma dinâmica em cena de encontrarr pontos da vida de cada um que se relaciona com a do paraibano. “Então, o Jackson nasceu perto de Campina Grande e cresceu lá. O Adrén (Alves), que é um dos atores, também é da mesma cidade, então brincamos nessa mistura dos dois”, conta Rios. “O Lucas dos Prazeres, de Recife, tem uma herança cultural musical herdada de sua mãe, e o Jackson também tem uma herança musical herdada de Flora Mourão(mãe de Jackson), então brincamos de trazer o que da minha vida trisca na vida do Jackson”, detalha o roteirista e ator. Além disso, para contar a vida de Jackson do Pandeiro, Duda e Bráulio apostam em uma biografia sincopada, já que o paraibano também era considerado o “Rei da Síncope” (uma técnica musical cujo ritmo indica um acento forte para um caminho e acaba seguindo outro). “Isso é algo que está presente em todos os nossos ritmos, no coco, forró, coco, MPB, é uma herança africana que incorporamos em nossa música, por isso é tão rica”, explica o artista. “Eu quis escrever junto com o Braúlio Tavares uma biografia sincopada, já que a sincopia é o tempo que trisca em um lugar e vai para outro, quis trazer isso na dramaturgia também”, descreve Duda. "Onde é que a minha história se encaixa com a do Jackson e fazemos isso a peça inteira. Porque a montagem é sincopada, sem uma ordem linear, ela vai para frente, puxa para trás, depois vem para o meio, e então vai lá para frente de novo. Estamos brincando de contar uma história de 11 brasileiros, sendo nós 10 que estamos em cena mais o Jackson", descreve.

As duas horas de espetáculo não são suficientes, obviamente, para cantar todas as 400 composições de Jackson. Por isso, a trama mistura composições próprias quanto as pertencentes ao paraibano para cantar a história dele. “Nós já temos o costume de fazer músicas originais para nossos espetáculos, mas como o Jackson tem um repertório rico e grande, prezamos trazer as canções dele junto com 10 músicas autorais nossas, para não deixar nossa marca de lado", conta Rios. São 60 faixas que compõe o musical, sendo 50 de Jackson do Pandeiro. abrir (Foto: Renato Mangolim/Divulgação)Musical "Jacksons do Pandeiro" (Foto: Jonatas Marques/Divulgação)Musical "Jacksons do Pandeiro"