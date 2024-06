Do riso à reflexão: grupo teatral homenageia teatro popular

Grupo teatral "Os Irreverentes" apresenta neste fim de semana o espetáculo "Cabaré - as filhas da Glória", peça em homenagem ao teatro popular nordestino no Teatro Chico Anysio

Democratizar o acesso do público ao teatro, esse é um dos princípios que o grupo teatral “Os Irreverentes” carrega desde o início de sua formação, em 2022. Neste sábado, 15, e domingo, 16, o coletivo artístico realiza a apresentação da peça "Cabaré - as filhas da Glória" no Teatro Chico Anysio.



A segunda produção do grupo é uma remontagem da obra do dramaturgo cearense, Walden Luiz, “As Filhas da Glória”, que segue a vertente da comédia e do drama. A nova versão da produção conta com a estética do teatro popular nordestino adicionado aos monólogos de outras produções do ator da capital alencarina, levantando pautas políticas.

O Grupo de teatro surge da parceria entre duas atrizes que foram alunas de Walden e queriam homenagear os 60 anos de carreira do mestre. Em 2022, elas decidiram reunir alguns amigos do teatro e investir na montagem do espetáculo “Cajueiro da Verdade”,trabalho de autoria do ex-professor das artistas.