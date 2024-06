Peça mescla comédia com reflexões sobre comunidade LGBTQIAP+

Peça "A Cantora Careca" mescla comédia com reflexões sobre comunidade LGBTQIAP+; espetáculo terá exibição única no Teatro São José

A trama é uma releitura da peça “A Cantora Careca”, de Eugène Ionesco. Por meio de memes, risadas e reflexões, a montagem bebe do teatro do absurdo ( rompe com as tradições aristotélicas, não necessariamente seguindo narrativas lineares ) para trazer uma nova perspectiva sobre a rotina de pessoas queer.

Marcado para estrear nesta terça-feira, 18, o espetáculo “A Cantora Cabeluda” traz a comunidade LGBTQIAP+ para o protagonismo por meio da comédia. A produção é do grupo ESCATS e terá uma apresentação única na Sala Gasparina do Teatro Municipal São José .

O espetáculo havia feito sua estreia na Mostra Marmota da Cena, evento criado pelos alunos de Licenciatura em Teatro do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

"A Cantora Cabeluda" surge da necessidade de demonstrar, por meio da comédia, as experiências de vida dos criadores Vennicius Oliva, Thiago Alves, Thiago Casemiro e Vinícius Martins .

"É para rir, mas é sério": peça denuncia crimes contra LGBTQIA+



Por meio de uma estética lúdica, a peça aponta para a realidade do Brasil, que se manteve no posto de país com mais mortes de pessoas LGBTQIA+ do mundo em 2023.

Foram 257 pessoas da comunidade assassinadas de modo violento, segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB), a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos LGBTs no Brasil.

Ou seja, a cada 34 horas, uma pessoa perde a vida no País devido à sua orientação sexual e/ou identidade de gênero, de acordo com dados do GGB.

