Murilo Huff vem a Fortaleza em julho com a turnê "Ao Vivão"

No dia 6 de julho, a capital cearense recebe novamente show do artista da música sertaneja Murilo Huff, dono dos sucessos “Anestesiado”, “Malícia” e “A Cerveja Abre Sozinha”. O cantor vem a Fortaleza desta vez com a nova turnê "Ao Vivão".

Conforme anunciado, o novo show de Huff tem duração de mais de três horas e, nele, o artista celebra a música sertaneja com releituras de clássicos de grandes nomes do gênero, como Bruno & Marrone e Édson & Hudson.

Para compor a noite de apresentações do projeto "Ao Vivão, haverá ainda shows de Dorgival Dantas e a banda Limão com Mel, com repertórios de forró das antigas. O evento acontece no Colosso Fortaleza e o valor dos ingressos variam conforme área escolhida para aproveitar a noite de apresentações, havendo front e lounge entre as opções.