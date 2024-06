Medo de injeção é tema de livro infantil de autora cearense

A autora cearense Ana Marcia Diógenes lança nesta sexta-feira, 14, seu mais novo livro infantil. “Entrou injeção, saiu o quê?” conta a história da pequena Sofia, de oito anos, que possui grande medo de injeção. Com a ajuda do pais, através de diálogo e criatividade, eles encontraram uma solução junto com a criança para superar esse desafio.

A autora conta ao Vida&Arte que o enredo surgiu a partir de uma vivência própria, ainda na infância, por ela mesma ter medo de tomar injeções quando estava doente. Seus pais foram pacientes para a convence-la sobre a necessidade de tomar a medicação.

E ainda a presentearam com livros de histórias que vinham junto com um disquinho colorido. “Estes livros que ganhei foram a minha introdução no mundo da leitura, da imaginação. Eu ainda acompanhava a narrativa nos discos e me encantava com o mundo das histórias”, revela Ana Marcia Diógenes.