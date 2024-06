Lucas Souza tem alta de internação pós vazamento de vídeo intimo

Após o vazamento de um vídeo íntimo do ex-Fazenda com o designer Laéllyo Mesquita, Lucas Souza é internado com quadro de ansiedade e hipertensão

Em seguida, Lucas Souza recorreu às suas redes sociais para agradecer todo apoio recebido durante esse episódio, e afirmou que retomará a agenda de trabalho neste final de semana.

"Passando aqui para falar para vocês que está tudo certo. Quero agradecer todas as mensagens de carinho que todo mundo me mandou. Eu não estou 100% ainda. [...] Independente de qualquer coisa, não vou parar", comunicou o influencer em vídeo.



A notícia de sua internação foi divulgada pela sua assessoria de comunicação, no sábado, 8. “Informamos que Lucas Souza foi hospitalizado no dia de hoje [sábado], após sentir fortes dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão” informou a equipe.