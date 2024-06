Pause: Joel Porfírio e Márcia Mapurunga são convidados da sexta, 7

Nesta sexta-feira, 7, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda recebe o psiquiatra Joel Porfirio Pinto, professor da Unifor e Preceptor do Hospital de Saude Mental Professor Frota Pinto e a psicóloga Márcia Mapurunga, Especialista em Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica e também em Gerontologia, com mais de 20 anos de atendimento clínico.

Sensação necessária para as atividades da rotina, sem a qual poderíamos correr o risco de cair numa grande procrastinação, uma paralisia funcional, a ansiedade parece que vem ganhando novos e preocupantes contornos à medida em que a vida humana se torna mais complexa.

Diante do teor doentio que essa sensação pode levar, se não tratada, a área da saúde criou até um termo: TAG, transtorno de ansiedade generalizada, uma espécie de pico emocional, somando as várias complicações oriundas de uma ansiedade descontrolada. Para entender do que estamos falando ao usar o termo ansiedade, cada vez mais comum nas conversas da rotina, Pause coloca à mesa temas sobre a saúde mental.