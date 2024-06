Famoso pelo feijão verde, restaurante Docentes&Decentes é reaberto

O restaurante Docentes&Decentes será reaberto nesta sexta-feira, 7, após nove anos do fechamento da casa. Famoso pelo feijão verde cremoso, considerado um dos carros-chefes da casa, o Docentes&Decentes voltará em novo endereço na Varjota.

Aberto originalmente na Ana Bilhar, o Docentes&Decentes fechou em 2015. A nova localização do restaurante será no antigo espaço da Churrascaria Dom Antunes, na rua Frei Mansueto, 1560, a um quarteirão da avenida Santos Dumont, no bairro Varjota.

O sócio proprietário Victor Sales revelou ao O POVO que a fundadora do Docentes&Decentes retorna para a nova fase do restaurante como consultora gastronômica. A adição da empresária contribuirá para a manutenção da fama e sabor do feijão verde cremoso.