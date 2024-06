Tela Quente hoje: qual filme vai passar segunda (03/06/2024)

Um filme de ação será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 3 de junho (03/06/2024). A produção começa a partir de 22h20min, na TV Globo, após "Renascer". Com Bae Suzy, "Alerta Vermelho" tem direção de Lee Hae-jun e Kim Byung-seo.

Estagnado desde 1903, a uma altitude de 2.744 m, um vulcão entra em erupção na montanha Baekdu, localizada na fronteira entre a China e a Coreia do Norte. Armado com a ameaça de erupções iminentes, uma equipe de profissionais exclusivamente treinados da Coréia do Sul e do Norte se unem. Juntos, eles devem unir forças e tentar evitar um desastre catastrófico que ameaça a Península Coreana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui