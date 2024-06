Temperatura Máxima hoje, 02/06/24; filme de domingo na TV Globo

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, 2 de junho de 2024 (02/06/24), às 13 horas. O Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o "Esporte Espetacular"

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 2 de junho de 2024 (02/06/24), às 13 horas (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Oito Mulheres e um Segredo".

Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

