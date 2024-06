Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 2

Cantores Cyro Lima e Luma Mesquita se apresentam no Projeto Pôr do Sol deste domingo, 2 de junho (02/06)

Neste domingo, 2, haverá programação do Projeto Pôr do Sol, na avenida Beira Mar, com a participação dos cantores Cyro Lima e Luma Mesquita.

No repertório, os artistas vão realizar um tributo a Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião.

A apresentação, a partir das 17 horas, será no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar.