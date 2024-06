Domingo Maior hoje 02/06/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior hoje (02/06/24). Longa está previsto para começar às 00h15min, após de "No Corre: Partiu Entrega", na programação da TV Globo

Para ajudar a mãe, a ex-bailarina russa Dominika Egorova aceita ser recrutada por um programa de agentes do governo. Dominika então se transforma em uma "Sparrow" e deve seduzir Nate, um agente da CIA.

Para ajudar a mãe, a ex-bailarina russa Dominika Egorova aceita ser recrutada por um programa de agentes do governo. Dominika então se transforma em uma "Sparrow" e deve seduzir Nate, um agente da CIA.

Filme do Domingo Maior hoje, 2

Operação Red Sparrow



Quando: na madrugada desta segunda, 03/06/2024, às 00h15min



na madrugada desta segunda, 03/06/2024, às 00h15min Onde: canal aberto da Globo

