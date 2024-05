Pause: atriz Nataly Rocha é a entrevistada da sexta-feira, 31

Nataly Rocha fala sobre a presença do Ceará em Cannes, sua carreira no cinema e no teatro, além dos planos para o futuro

Nesta sexta-feira, 31, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda recebe a atriz Nataly Rocha, recém-chegada do Festival Internacional de Cannes, onde participou da exibição do filme "Motel Destino", do diretor cearense Karim Ainouz, onde atuou como uma das protagonistas do longa.

À mesa, os bastidores de um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, a presença do Ceará nesse cenário tão cobiçado, a carreira no cinema e no teatro, além dos planos para o futuro. A produção, gravada em Beberibe, foi aplaudida por minutos, justos e longos, e levou provocações, humanas, ao espectador, além da beleza do céu e do mar de Beberibe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O crítico de cinema Arthur Gadelha, enviado especial do O POVO para a cobertura do evento, compõe o episódio.