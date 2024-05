Músicos competem em festival de inverno na cidade de Meruoca

O Festival de Inverno da Serra da Meruoca chega à 17ª edição movimentando o município serrano da Região Metropolitana de Sobral. O evento conta com atrações gratuitas que envolvem feiras, oficinas, exposições e shows dos The Fevers, Padre Fábio de Melo, Banda Magníficos, Ana Carolina, Anderson Freire e apresentação do Maracatu Solar.



A realização do Festival Competitivo de Música será na noite deste sábado, dia 1° de junho. A partir das 19h30min, serão apresentadas as 12 canções finalistas da competição e também anunciados os vencedores. O festival é realizado pela Prefeitura Municipal de Meruoca em parceria com a Associação Cultural Solidariedade e Arte - Solar, com coordenação geral de Pingo de Fortaleza e produção executiva de Arnóbio Santiago.



São selecionadas 12 músicas para competir nas etapas eliminatórias, concorrendo às premiações dos rankings de 1° lugar (R$ 8 mil + troféu), 2° lugar (R$ 5 mil + troféu) e 3° lugar (R$ 3 mil + troféu). Além da concorrência por essas colocações, há a competição pela “música de aclamação popular” (R$ 1.500 + troféu) e “melhor intérprete” (R$ 1.500 + troféu).