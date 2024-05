Primeiro trailer de Call of Duty: Black Ops 6 é lançado; confira

Trama do jogo terá envolvimento com a Guerra do Golfo, que ocorreu na década de 1990. Na descrição, o trailer diz que "a verdade mente"

O vídeo conta com Bill Clinton , 42º presidente dos Estados Unidos, e Saddam Hussein , ex-presidente do Iraque, indicando suas presenças na história. Na descrição, o trailer diz que "a verdade mente".

A Activision divulgou o primeiro trailer de Call of Duty: Black Ops 6 nesta terça-feira, 28 de maio. A prévia em live-action revelou que a campanha do título apresentará ligação com a Guerra do Golfo, que aconteceu na década de 1990.

A revelação mundial do jogo será no dia 9 de junho, em um evento do Xbox. Conforme a Microsoft, assinantes do Xbox Game Pass terão acesso à obra no lançamento. Ainda não há data oficial e plataformas nas quais o novo Call of Duty estará disponível.



Guerra do Golfo: quando aconteceu?

A Guerra do Golfo ocorreu entre os anos 1990 e 1991, por conta da invasão do Kuwait por tropas do Iraque. Depois do acontecimento, uma coalizão internacional formou-se para expulsar o exército iraquiano do local. A ação militar, aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi liderada pelos EUA.