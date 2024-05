Clássico cearense ‘Aves de arribação’ ganha edição especial

O clássico da literatura cearense “Aves de arribação” ganhou uma nova edição em 2024, publicada pela Editora UFC, da Universidade Federal do Ceará.

Com autoria de Antônio Sales, a nova versão da obra teve capa ilustrada pelo artista plástico Roberto Galvão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lançamento será em 13 de junho, no município de Paracuru, e contará com a presença do reitor da Universidade Federal do Ceará Custódio Almeida, do prefeito Wembley Gomes Costa e da vice-diretora da Editora Juliana Diniz.