25 de maio, Dia da Toalha e do Orgulho Nerd: saiba origens da data

O Dia da Toalha é uma comemoração que teve início para homenagear o escritor Douglas Adams , autor da “trilogia de cinco livros” que se inicia com o “ Guia do Mochileiro das Galáxias ”.

Dia da Toalha: como surgiu a homenagem?

Após o falecimento de Douglas Adams, no dia 11 de maio de 2001, fãs do legado do autor começaram a organizar homenagens. A primeira aconteceu no dia 25 de maio, duas semanas após a morte de Adams, o que consolidou a data em tal contexto.

A escolha pela toalha se deu porque, na saga do Guia do Mochileiro das Galáxias, as toalhas são vistas como itens indispensáveis para viajantes: “um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar”, descreve o autor na história.

A narrativa criada por Adams trouxe, ao longo de seus livros, momentos icônicos para o universo geek, como a frase “Não entre em pânico” e o número 42, que representa, na história, a resposta de um supercomputador para a grande pergunta sobre a “Vida, o Universo e Tudo Mais”.