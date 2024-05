Milionário, da dupla com José Rico, está ‘cantando’ após ter AVC

Cantor Milionário, da dupla sertaneja com José Rico, está "consciente, comunicativo e até cantando" após sofrer um AVC isquêmico

O cantor sertanejo Romeu Januário de Matos, conhecido na música como Milionário – da dupla com José Rico –, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na segunda-feira, 20.

Internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o músico apresentou melhora e está “estável”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 22, assinado pelo médico Renato Arantes Lima Simões, especialista em neurologia, Milionário está “consciente, comunicativo e até cantando”.