Marido de cantora gospel é preso nos EUA suspeito de abusar criança

O marido da cantora gospel Heloísa Rosa foi preso nessa terça-feira, 21, nos Estados Unidos, suspeito de abusar de uma criança de apenas 6 anos. Marcus Grubert foi preso na residência do casal, na Flórida.

A vítima esteve hospedada na casa da família, acompanhada dos dois filhos do casal, onde passou a noite. No dia seguinte, a criança relatou as queixas diretamente para sua mãe - que era assessora e amiga do casal -, que imediatamente procurou as autoridades para seguir com o caso.

A Hope & Justice Foundation, que auxilia casos de exploração sexual infantil nos Estados Unidos, foi notificada pela mãe da criança e deu toda a ajuda necessária para conseguir justiça pela vítima. Somente um ano depois foi conseguida a prisão do acusado.