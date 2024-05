Com Iara Pamella, Clube Náutico realiza festa de São João em junho

No dia 1º de junho, o Náutico Atlético Cearense recebe o evento “Arraiazim Goxtoso”, para todos os amantes de festas juninas.

Com um repertório eclético, o evento trará nomes da música e do forró como Vitória Fernandez, Iara Pamella e Laura Nogueira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento, que se dará no início de temporada das festas juninas no Brasil, trará uma noite com comidas típicas, barraca do beijo, decoração temática e música regional para o tradicional clube Náutico, iniciando às 20 horas.