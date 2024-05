Artista plástico cearense Wilson Neto expõe obras na Macedônia

Artista cearense expôe obras na Macedônia do Norte Crédito: Reprodução/ Instagram

“Eu sempre percebi o mundo de uma maneira muito plástica e visual”, descreve o artista cearense Wilson Neto. Em suas obras, o criador busca sempre evidenciar algo que alie objetividade e subjetividade, tudo permeado pelo prazer de construir algo ligado à sua vida, ao mundo e ao seu tempo. Wilson utiliza materiais e suportes não convencionais em suas obras, misturando elementos pictóricos e visuais com tecido, bordados, estampas e colagem, todos convergindo para formar um trabalho multicamadas, em constante expansão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com essas técnicas, o cearense conseguiu levar seu trabalho até Macedônia do Norte para a exposição “Arqueologia Reversa. Homo Ludens: Entre Fatos e Arquétipos”, no Museu da Cidade de Escópia.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui Aos 4 anos, Wilson se mudou de Fortaleza para Sobral com a família e lá descobriu as inúmeras possibilidades que a pintura poderia lhe proporcionar. Ela narra que seus pais sempre o incentivaram comprando mais materiais de arte do que brinquedos. Seus avós possuíam uma coleção de quadros dos artistas Leonilson e Chico da Silva, que ele garante que, de certa forma, com eles, obteve uma formação não-acadêmica. Já na juventude sua primeira exposição foi no Beco do Cotovelo, principal calçadão da cidade de Sobral, que lhe abriu portas para outras oportunidades. No ano 2000, chegou a participar do Salão de Sobral, evento no qual ganhou uma "boa quantia em dinheiro e uma viagem para a Europa e Estados Unidos".



“Esse prêmio me fez acreditar que era possível ter uma carreira como artista. Foi onde eu pude realmente entender que a arte poderia ser uma profissão”, conta Wilson, revelando que esse momento foi o divisor de águas em sua carreira. A obra vencedora foi nomeada de “Welcome to kitland”, uma colagem tridimensional, composta por objetos de plásticos encontrados em lojas de um real à época, que remete a flores, rosas brilhantes e teletubbies. No júri, uma coincidência, três artistas cearenses do qual Wilson sempre admirou os trabalhos: Helio Rola, Solon Ribeiro e Roberto Galvão. “Depois do Salão, eu tive contato com essas três pessoas em diferentes épocas da minha vida e eles tiveram uma influência muito boa. Fui aluno do Solon por alguns anos, Roberto Galvão funciona como um guru para mim. No sentido de que sempre que temos oportunidade discutimos a arte cearense, mundial e eu gosto muito de algumas opiniões dele. E o Hélio, que já era uma paixão infantil, porque eu acompanhava a coleção que meus tios tinham de obras dele, acabou virando parceiro também nas artes”, revela. De acordo com Wilson, a inspiração é como uma alimentação, a vida vai guiando e inspirando seus interesses e curiosidade. “Dizer especificamente de onde é a minha inspiração é complicado porque os interesses e a curiosidade que eu tenho na vida vão modificando a cada instante. No momento, por exemplo, eu estou com vários interesses na vida e isso vai acabar desembocando na arte. Eu considero o que eu faço, na verdade, não como uma invenção de uma novidade, mas como um comentário das invenções da humanidade”, explica.

Wilson continua, afirmando que o artista pode trabalhar para si mesmo como uma maneira de interpretar o mundo e tentar fazer com que tudo tenha algum tipo de sentido para ele mesmo. E que seu interesse é tentar decodificar tudo que ver através da sua própria vida. “Existem vários tipos de artistas que trabalham sobre diferentes perspectivas. Eu particularmente gosto de fazer arte para mim mesmo e depois encontro um nexo entre todas elas. Também convido curadores, ou mesmo os compradores para estabelecer um nexo com o trabalho que eu faço”, expõe. Exposição na Macedônia O artista plástico Wilson Neto não sabe ao certo de quantas exposições já participou, mas garante que a mais importante de sua carreira sempre é a do momento que está vivendo. E a de agora é a “Arqueologia Reversa. Homo Ludens: Entre Fatos e Arquétipos”, que está em exposição no Museu da Cidade de Escópia, na Macedônia do Norte, com curadoria assinada pelo teuto-brasileiro Aldonso Palácio e da curadora franco-macedônia Gordana Velkov.