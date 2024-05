Pause: TDAH, dispersão e falta de foco são temas do programa

Nesta sexta-feira, 17, o programa Pause, comandado pelo jornalista Clóvis Holanda recebe as médicas Joana Torres, neurologista infantil, com residência medica em Neurologia Pediátrica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pós-graduação em Transtorno do Espectro Autista no Child Behavior Institute of Miami da Clínica Pediátrica Dr. Alberto Lima e também a neurologista infantil Tamiris Mariano, com residência médica em neurologia infantil pelo hospital universitário de Brasilia (UnB), atualmente atuando como neurologista infantil Albert Sabin - centro de doenças raras do Ceará.

Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o "TDAH", é assunto cada vez mais corriqueiro entre pais, nas escolas e nos consultórios médicos. Além do diagnóstico dessa condição e de outros transtornos neurológicos, há uma sensação coletiva, quase generalizada, de dispersão e maior dificuldade em focar nas tarefas do dia a dia, tanto em crianças quanto em adultos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para explicar as características que diferenciam o TDAH de outros transtornos, essa síndrome coletiva de dificuldade em lidar com o excesso de informações, comprometendo os estudos, o trabalho e até os relacionamentos, o programa Pause dessa sexta-feira, 16 de maio, recebe as duas especialistas na área, Joana Torres e Tamiris Mariano.