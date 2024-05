Atores pedem volta de Kevin Spacey após casos de agressão sexual

“Eu mal posso esperar para ver Kevin de volta. Ele é um gênio. Ele também é elegante e divertido, generoso e sabe mais sobre nosso ofício do que vários jamais saberão”, descreveu Sharon Stone ao The Telegraph.

Conhecido internacionalmente por estrelar “House of Cards”, umas das séries mais famosas da história da Netflix, Kevin Spacey pode retornar à atuação . A possibilidade da volta se dá após o grande apoio de inúmeros artistas que saíram em defesa do ator estadunidense.

No início do mês de maio, novas acusações de agressão sexual cometidas por Kevin Spacey surgiram e o ator prontamente negou.

No dia 27 de julho do ano passado, Kevin foi considerado inocente pelo júri britânico. Em 2022, as acusações ao ator de 64 anos de idade foram removidas e o tribunal civil de Nova York também o inocentou dos processo abertos nos Estados Unidos.

"Sei que tem gente disposta a me contratar quando eu for absolvido das acusações em Londres", comentou Spacey à época do julgamento no Reino Unido.