Morre Missinho, fundador do Chiclete com Banana, aos 64 anos

Fundador e ex-vocalista do Chiclete com Banana, Missinho morreu aos 64 anos de idade

O cantor e compositor Missinho morreu nesta quinta-feira, 16, aos 69 anos de idade. A informação foi confirmada pelo grupo de axé Chiclete com Banana em publicação no Instagram.

“A sua participação foi de fundamental importância. Teve espaço para mostrar o seu talento, e mostrou. Trouxe para nós a necessidade do autoral, compôs canções maravilhosas e executou seu instrumento com muita habilidade”, relembrou o grupo.

Edmilson de Amorim Ferreira, conhecido na música como Missinho, foi o primeiro vocalista do Chiclete com Banana. Em 1980, foi convidado a participar do grupo de axé quando ainda se chamava Scorpion. Missinho ficou no comando da banda baiana até 1986.