Morre Carmen Sheila, dubladora de Felícia e Mística, aos 80 anos

A atriz, dubladora e diretora Carmen Sheila morreu nesta quinta-feira, 16, aos 80 anos de idade. A informação foi confirmada por amigos e parceiros de trabalho em publicação nas redes sociais.

"Os empréstimos Divinos que o Altíssimo um dia toma para si outra vez! Que a mesma Nossa Senhora que envolvia a fala dela, em recomendação afetuosa de bênçãos, também te abrace e proteja desse frio que sentimos como um, Denis! Muita força para nós e muito mais luz para ela!”, escreveu o dublador Wirley Contaifer (que dá voz ao Peter Parker de Tom Holland).

Nascida em 23 de maio de 1944, no Rio de Janeiro, Carmen Sheila iniciou sua trajetória na arte ao integrar o time de rádios cariocas em meados de 1958. Na década de 1960, ingressou no campo da dublagem. Com uma voz que agradou diversos estúdios, Carmen fez passagem no CineCastro, Herbert Richers, Peri Filmes, Tecnisom e Dublasom Guanabara.