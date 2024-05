Ana Paula Vieira: quem era cantora que morreu com namorado em acidente

Cantora de 27 anos morreu horas após realizar show. Ela preparava seu projeto solo com o nome de Ana Vieira

A artista tinha 27 anos - seu aniversário foi no início de maio. O sepultamento aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 13, no Cemitério Municipal de Ji-Paraná.

Pouco antes do acontecimento, na noite de sábado, 11, Ana Paula realizou a sua última apresentação na Bodega Cacoal, no município de Cacoal (RO).

A cantora Ana Paula Vieira morreu no último domingo, 12, em um acidente de carro próximo ao município de Pimenta Bueno, em Rondônia. Ela estava junto com seu namorado, Marcelo Stocco, vereador que também faleceu na tragédia.

Ana Paula Vieira: graduação e carreira musical

Antes da carreira musical, Ana Paula se graduou em Farmácia, no ano de 2019. Conforme seu perfil no Instagram, o curso foi feito no Centro Universitário Estácio de Ji-Paraná (Estácio Unijipa).

No mesmo ano, ela iniciou sua trajetória na música, formando a dupla Márcio e Ana Paula e lançando projetos autorais.

Em seu canal no YouTube, a dupla publicou três músicas: Chamou de Amor, perdeu (participação de MC WK); Só Vem; e Conta a Verdade. Juntos, os dois se apresentavam em bares e festas.