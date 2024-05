David Sanborn, saxofonista vencedor do Grammy, morre aos 78 anos

Saxofonista vencedor de seis Grammys, David Sanborn, falece aos 78 anos devido ao câncer de prostata Crédito: Reprodução / Redes Sociais @davidsanbornofficial

O saxofonista norte-americano David Sanborn faleceu no último domingo, 12, aos 78 anos de idade. A morte do artista aconteceu devido a complicações relacionadas ao câncer de próstata, doença a qual vinha enfrentando desde 2018. A informação foi confirmada recentemente nas redes sociais do músico. Além disso, a família de Sanborn confirmou o falecimento para o portal de notícias da CNN estadunidense. Saxofonista David Sanborn consagrou seu nome na música

O saxofonista, considerado um dos mais influentes da história da música, foi vencedor de seis estatuetas do Grammy e já gravou com grandes nomes da música internacional como: Stevie Wonder, David Bowie, Eric Clapton e James Brown.