Morre Dennis Thompson, baterista da MC5, aos 75 anos

O baterista da banda de hard rock MC5, Dennis Thompson, morreu nesta quinta-feira, 9, aos 75 anos de idade. A informação foi confirmada pelo site Detroit Free Press.

Nascido em Detroit, no estado de Michigan, nos EUA, Dennis foi apelidado de “Machine Gun”, devido a sua forma de tocar o instrumento musical. O músico se tornou referência no rock e seus subgêneros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o MC5, contribuiu para a produção dos álbuns “Kick Out the Jams”, de 1969, “Back in the USA”, de 1970, e “High Time”, de 1971. Dennis também integrou as bandas The New Order, New Race, Motor City Bad Boys e The Secrets.