Temperatura Máxima hoje, 05/05/24; filme de domingo na TV Globo

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 5 de maio de 2024 (05/05/24), às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Jumanji: Bem-vindo à Selva".

Quatro adolescentes encontram um videogame cuja ação se passa em uma floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que eles sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-os nos personagens da aventura.



